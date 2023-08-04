سائحون يرصدون ظهور مجموعة من الدلافين خلال رحلة غطس بالغردقة

رصد عدد من السياح الأجانب ظهور مجموعة من الدلافين أثناء رحلة غطس تحت الماء، وهي تسبح في سعادة.



وحرص السياح على مداعبة الدلافين والتقاط الصور التذكارية، وذلك في أحد مواقع الغوص شمال شواطئ الغردقة، حيث يأتي السياح الأجانب من بلادهم خصيصاً لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع ورؤية الكائنات البحرية والتقاط الصور التذكارية لها.



وقال أحمد بيجو مدرب غطس الغردقة، إن عدد من السياح الأجانب رصدوا ظهور مميز لمجموعة من الدلافين في أحد مواقع الغوص شمال شواطئ الغردقة، أثناء رحلة غطس تحت الماء.



وأضاف، في بيان اليوم، أن السياح الأجانب حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية مع الدلافين وهي تسبح تتراقص في سعادة، مؤكدا أن الدلافين تعتبر عامل جذب سياحي وظهورها يعمل على انتعاش السياحة البحرية، حيث يأتي السياح الأجانب من مختلف الجنسيات إلى شواطئ الغردقة خصيصاً لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الدلافين وهي تسبح في شواطئ الغردقة.