نيابة ساقلتة بسوهاج تصرح بدفن جثث 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم غرقا في ترعة

تمكنت فرق الإنقاذ النهرى بمساعدة أهالي نجع عمودة بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، من انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء من ترعة نجع حمودة، كانوا لقوا مصرعه بها غرقا ظهر اليوم.

وتم نقل الجثامين لمستشفى ساقلتة المركزى، تحت تصرف الجهات المختصة التي انتقلت للمعاينة، لإنهاء الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثامين، حيث صرحت بالدفن وتسليمها لذويهم، رأفة بحال الأب المكلوم فى 3 من أطفاله، حيث سيجرى تشيع جثامين الـ3 أطفال مساء اليوم من أمام منزل العائلة، بدوار أولاد على، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الـ3 أطفال لقوا مصرعهم نتيجة إسفكسيا الغرق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد مصرع ثلاثة أطفال أشقاء بترعة نجع حمودة، وبالانتقال تبين غرق 3 أطفال هم، الطفل مروان مختار باهي أبو الوفا سن 10 أعوام، وشقيقه مكي مختار باهي أبو الوفا 9 سنوات وشقيقه الأصغر مهدي مختار باهي أبو الوفا 6 سنوات، لتتمكن وحدة الإنقاذ النهرى من انتشال الـ3 جثامين وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.