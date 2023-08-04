الإقليمي للطاقة المتجددة: تخفيف الأحمال خطوة مفيدة ومصر تأخرت فيها كثيرًا

قال الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن تخفيف الأحمال خطوة مفيدة وضرورية في السياق الحالي وتأخرت كثيرًا، مؤكدًا أنه كان واجبًا اتخاذ خطوات لترشيد الطاقة من سنوات طويلة خلال تمتع الدولة بالوفرة.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، أن ترشيد الطاقة مهمًا للغاية حتى خلال امتلاك الثروة من كهرباء وغاز، منوهًا أن مصر لديها خطط لكفاءة الطاقة، منذ عام 2012، تعمل على مساعدة تحقيق وفرة على مستوى الطلب والأعباء.

ولفت إلى أن هناك دروسًا مستفادة من أزمة الكهرباء، ومنها مزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية حتى على مستوى التشغيل، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في ظل تصدر مصر في تنافسية أسواق الطاقة المتجددة عربيًا.

وأشار إلى أن مصر لديها أكثر من 6 آلاف ميجا من الطاقات المتجددة، هذا إلى جانب النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع، والذي تحول إلى قصة نجاح متجسدة في أسعار كهرباء هي الأفضل والمنتجة من المشروعات القومية الكبرى على مستوى العالم، نتيجة عدد من الحوافز التي وُضعت لهذه المشروعات من قبل الدولة.

ولفت إلى أن المشروعات الكبرى تعطي جدوى اقتصادية، وتمكن من تحقيق أهداف كبيرة في وقت قصير، مشددًا على ضرورة التحرك نحو الطاقة المتناثرة والموزعة؛ لأنها ستخفف العبء على الطلب، وبشكل خاص من الطاقات المتجددة.