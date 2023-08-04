محافظ جنوب سيناء يزور مسجد السلطان قابوس ودار الأوبرا السلطانية

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، زار خلالها العديد من المزارات الدينية والسياحية والتراثية، ومنها مسجد السلطان قابوس، ودار الأوبرا السلطانية، وسوق مطرح التراثى، وقصر العلم بمدينة مسقط.

وذلك خلال ختام زيارته لسلطنة عمان للمشاركة في فعاليات المنتدى الثالث للسياحة والتراث بمدينة صلالة.

وأعرب المحافظ عن شكره وامتنانه للدعوة الكريمة من قبل محافظ ظفار، ورئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي؛ لحضور المنتدى، وتنظيم هذا البرنامج السياحي.

كما أثنى المحافظ، على مجهودات كافه القائمين على المنتدى العربي الهام، وما يتضمنه من أنشطة مختلفة والتي من شانها الارتقاء بالتعاون السياحي والثقافي بين الدول العربية.

وأكد على رغبته في تفعيل هذه اللقاءات عن طريق تبادل الوفود المصرية العمانية، رافق المحافظ في جولته وفد السفارة المصرية، والملحق العسكرى المصري بسلطنة عمان.