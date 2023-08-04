 الذكاء الاصطناعي يحل أزمة القوة العاملة في مجال الأشعة ببريطانيا - بوابة الشروق
الجمعة 4 أغسطس 2023 5:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

الذكاء الاصطناعي يحل أزمة القوة العاملة في مجال الأشعة ببريطانيا

لندن- قنا
نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 5:50 م

أعلنت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في التغلب على أزمة القوى العاملة لأخصائيي الأشعة.

ووجدت دراسة تجريبية لباحثون من جامعة ساري، أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تصنيف الأشعة السينية العادية بدقة تصل إلى 99.7 بالمئة، مما يظهر إمكانية تسريع تشخيص أمراض السرطان.

وأضافت أن شركة التكنولوجيا "كيور ايه أي" تطور منصاتها لتفسير الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب والموجات فوق الصوتية لتوفير وقت الأطباء.

وقامت هيئة الصحة الوطنية البريطانية بتجربة من خلال منصة كيه اكس آر؛ للتأكيد على فائدة الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتفرقة بين أشعة الصدر العادية وغير العادية، حيث استخدمت المؤسسة 576 أشعة سينية على الصدر، وتمكنت منصة الذكاء الاصطناعي من تحديد الأشعة العادية بدقة بلغت 99.7 بالمئة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك