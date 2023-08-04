الاستخبارات التركية تحيد مسئولا من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

حيدت الاستخبارات التركية مسئول نقل الأسلحة والذخائر لدى تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) "الإرهابي" في منطقة سنجار بشمال العراق.



وأفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، أنه تم تحييد "الإرهابي يلماز بيرام في عملية لجهاز الاستخبارات التركي في سنجار"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.



ولفتت المصادر إلى أن بيرام الملقب " عكيد غافار" شارك في أعمال إرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين بين عامي 2011 و2016 في هكاري بجنوب شرق تركيا.



كما "شارك في أنشطة التنظيم الإرهابي في سنجار وسوران شمالي العراق، والحسكة ورميلان والقامشلي شمالي سوريا، وتم ادراجه على لائحة أهداف جهاز الاستخبارات التركي.



وقالت المصادر إنه تم خلال العملية "تدمير أسلحة وذخائر كان يستعد الإرهابي يلماز لإرسالها لعناصر التنظيم".



وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.



وتشن تركيا هجمات ضد "بي كيه كيه " داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات الحزب .



ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.