قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، إن طقس السبت والأحد؛ يشهد حالة من الارتفاع المؤقت في درجات حرارة بمعدلات تتراوح بين 2 إلى 3 درجات، مشيرة إلى تسجيل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية خلال فترات النهار.



وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة يفاقم من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بواقع درجتين أو ثلاث درجات أعلى من المعدل الطبيعي؛ لتسجل بين 40 إلى 41 درجة، لا سيما في ظل استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الهندي الموسمي.



وأضافت أن طقس السبت والأحد؛ يشهد أجواء شديدة الحرارة رطبة طوال فترات النهار، مائلة للحرارة رطبة أثناء فترات الليل، لافتة إلى تكون شبورة مائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل؛ نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة.



ونوهت إلى عودة متوسط درجات الحرارة تدريجيا للتراجع وصولا إلى المعدلات الطبيعية بحلول الإثنين المقبل، لافتة إلى تسجيل أيام الثلاثاء والأربعاء 34 درجة مئوية، مع الأخذ في الاعتبار استمرار ارتفاع درجات الرطوبة.



وأشارت إلى توقع الهيئة احتمالية فرص تساقط للأمطار على مناطق جنوب البلاد؛ نتيجة ارتفاع الحزام المداري من السودان إلى شمال السودان وانعكاس تأثيراته على مصر؛ بتكوين سحب وأمطار رعدية على مناطق (حلايب وشلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر).