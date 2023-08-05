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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. محافظ بيروت يوضح أول قرار اتخذه بعد انفجار المرفأ


نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 11:58 م
قال محافظ بيروت مروان عبود، إن أول قرار اتخذه بعد انفجار المرفأ، كان تأمين المعدات اللازمة للبحث عن الناجين تحت الأنقاض.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنّه تابع الأوضاع في المستشفيات لإسعاف الجرحى ومن ثم مساعدة الأهالي الذين فقدوا ضحايا، لدعمهم معنويًا لتقبل ما حدث.

وأشار إلى أن همه أيضاً كان حفظ المدينة من السرقة، متابعا: «كان الحزن يأكلني لكني كنت أحاول أن أظهر القوة برغم الحزن أمام الناس حتى يبقوا صامدين، أردت ألا يشعر الناس بأنها لحظة للبكاء والحزن لكنها كانت لحظة للصبر والصمود».

وأكد محافظ بيروت أن تحقيق العدالة يتم بالكشف عما حدث ومعاقبة المجرمين.



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