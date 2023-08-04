يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.