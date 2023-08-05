بعثة مينوسما الأممية تبدأ تسليم معسكراتها إلى السلطات المالية

سلمت بعثة الأمم المتحدة في مالي مينوسما أولى معسكراتها إلى سلطات باماكو، في إطار تنفيذ ترتيبات انسحابها التدريجي من البلاد المقرر الانتهاء منه بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت فاتوماتا كابا المتحدثة باسم البعثة الأممية في مالي، في تصريحات، "إن مينموسا قامت أمس بتسليم معسكر أوجوساجو الواقع بقرية قريبة من بانكاس إلى السلطات المالية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن العملية.

وبتسليم هذا المعسكر، تبدأ البعثة الأممية في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي، الذي اتخذه في نهاية يونيو الماضي بإنهاء مهمة بعثة مينوسما؛ استجابة لرغبة سلطات باماكو، والتي قد تستغرق ستة أشهر، على أن تنتهي بنهاية 2023.

يذكر أنه منذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت نحو وسط البلاد ثم باتجاه بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وإثر ذلك تم تشكيل بعثة مينوسما في عام 2013 للمشاركة في ضبط الأمن بالبلاد، لكن العلاقات بين البعثة الأممية وباماكو وصلت إلى طريق مسدود منذ عام 2020 عقب وصول قيادة جديدة إلى السلطة.