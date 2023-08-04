مجلس الزمالك يدرس الاستقالة بعد رحيل مرتضى

يدرس عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الموقف النهائي للإدارة الحالية، في ضوء التطورات الأخيرة، ورحيل مرتضى منصور، الذي كان قد أعلن عدم استمراره داخل النادي.

مرتضى الذي كان قد صدر بحقه حُكم قضائي بعزله من منصبه قبل أشهر قليلة، لكن رغم ذلك استمر داخل النادي لمباشرة مهام عمله، بعد منحه منصباً شرفيا – رئيس لجنة الاشتراكات – من قبل مجلس الإدارة، ليُعلن مؤخراً رحيله عن النادي مؤكدا أن ذلك لإعلاء مصلحة الزمالك.

ويناقش أعضاء المجلس فيما بينهم الموقف الحالي وإمكانية عرض الاستقالة على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي بدوره قد يقوم بتكليف لجنة لإدارة شؤون النادي لحين إجراء الانتخابات المقررة في أكتوبر المُقبل.