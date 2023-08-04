مصرع سائحة أمريكية في حادث زورق بخاري بإيطاليا

لقيت سائحة أمريكية مصرعها في حادث زورق بخارى قبالة ساحل أمالفي في إيطاليا. وذكرت تقارير العديد من وسائل الإعلام أن المرأة الأمريكية لقيت حتفها عندما اصطدم زورقها المؤجر بزورق رحلات أكبر أمس الخميس.

وتم نشر مقطع فيديو تم تصويره بهاتف محمول، سجله على ما يبدو أحد الركاب على متن زورق الرحلات الأكبر، ويظهر الفيديو اللحظات التي سبقت الاصطدام وما بعدها فى الوقت الذى كانت تسمع فيه موسيقى صاخبة في خلفية الفيديو. وظهر حطام الزورق وهو يطفو في مياه البحر كما شوهد شخص يحاول السباحة والبقاء طافيا فوق سطح الماء.

وتشير التقارير إلى أن المرأة، وهي ناشرة أمريكية، كانت برفقة زوجها وطفليها وربان الزورق البخاري.

وتم نقل زوجها إلى المستشفى مصابًا بجروح. ولا تزال التحقيقات جارية بشأن السبب الرئيسى فى وقوع الحادث.