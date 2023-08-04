بولندا تطلب من المفوضية الأوروبية مليار يورو لإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية

طلبت بولندا من المفوضية الأوروبية، منحها مليار يورو لتأهيل بنيتها التحتية لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية من أوكرانيا، بعد منع روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

ووفقا لوكالة الأنباء البولندية PAP، نقلا عن مصادرها: "أعمال توسعة نقاط العبور الحدودية بين البلدين للمركبات الثقيلة وتوسعة البنية التحتية للسكك الحديدية في برزيميسل (مدينة بولندية على الحدود مع أوكرانيا ستكلف نصف مليار يورو)، وتعتبر بولندا هذه الاستثمارات أولية، فيما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي (500 مليون يورو) لتحديث المعابر الحدودية للسكك الحديدية بين بولندا وأوكرانيا وبناء محطات للشاحنات والبنية التحتية لإدارة حركة الشحن عبر الحدود".

وهو ما أكده الممثل الدائم لبولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندري سادوش، حيث قال: "منذ عام ونصف نتطلع إلى زيادة عبور الحبوب الأوكرانية إلى بلدان ثالثة، وخاصة إلى إفريقيا، وهذا يتطلب الاستثمارات وهو ما طلبناه من المفوضية الأوروبية".

وبعد منع روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، أصبحت بولندا المنفذ الوحيد للصادرات الزراعية من أوكرانيا.