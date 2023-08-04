مها سليم: هناك رغبة من شركات عديدة في الانضمام لاتحاد منتجي مصر

علقت المنتجة مها سليم، على إطلاق اتحاد منتجي مصر، في أول اجتماع لتأسيسه، أمس، مؤكدة أنها خطوة إيجابية طال انتظارها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أنه لابد من النهوض بالصناعة وإنتاج عدد أعمال أكبر بمستوى أفضل وجودة إنتاج مرتفعة، وفتح الباب أمام مزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تقنين الأجور المرتفعة، مؤكدة أن الشركة المتحدة استطاعت جمع المنتجين على قلب رجل واحد-على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أن الاجتماع توصل لاتفاقات جيدة، ستفتح مجالًا أوسع لجودة إنتاج أفضل وعدد إنتاجات أكثر من السابق خلال الفترة المقبلة، منوهة أن الشركة المتحدة تلقت عدة اتصالات من شركات إنتاج صغيرة عديدة مهتمة بالانضمام إلى الاتحاد.

وعُقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، اليوم الأربعاء، والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية، واستمرار تطويرها والارتقاء بها؛ بما يليق بمكانة الفن المصري، ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي.



