الجزائر تؤكد التزامها بخفض طوعي لإنتاجها النفطي بـ20 ألف برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الجمعة، التزام بلاده بتخفيض طوعي في إنتاجها من النفط خلال أغسطس الجاري وقدره 20 ألف برميل يوميا.

وشارك عرقاب، اليوم الجمعة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في أعمال الاجتماع الـ 49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف"أوبك+".

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها، إن الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة قاموا بمناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بشكل دوري منذ يناير 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في تحالف (أوبك+) الموقعة على إعلان التعاون.

وأكد الوزير الجزائري في البيان "أنه وحتى إذا ظل الطلب العالمي على النفط عند مستوى مقبول، فإن النمو الاقتصادي يظل غير مؤكد في العديد من المناطق، ولا سيما بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية، وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم. أما بالنسبة للعرض، يتم تزويد سوق النفط بشكل كافٍ لتلبية طلب المستهلكين".

وتابع: "أعلنا في بداية (يوليو)، ان الجزائر تكرر تأكيد قرارها بالمضي قدما في التخفيض الطوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا في إنتاجها ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا في (أغسطس 2023)".

ومضى قائلا: "ويأتي هذا التخفيض بالإضافة إلى ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وروسيا لنفس الفترة من أجل استقرار سوق النفط".

وكشف عرقاب، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، قررت الاجتماع في الرابع من شهر أكتوبر أول المقبل، "لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول (أوبك +) ولتقييم وضع سوق النفط الدولية".