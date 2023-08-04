كولومبيا: بدء وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر بين الحكومة ومتمردي جيش التحرير الوطني

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بدأ يوم الخميس وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر بين الحكومة الكولومبية ومتمردي جيس التحرير الوطني اليساري.

واجتمعت في العاصمة الكولومبية بوجوتا لجنة المشاركة الوطنية، المكونة من ممثلين عن الحكومة وجيش التحرير الوطني والمجتمع المدني، لبدء العملية. وستقوم اللجنة بتوجيه عملية السلام في الأشهر المقبلة.

وقال كبير مفاوضي الحكومة أوتي باتينيو "لن نغادر طاولة المفاوضات حتى ينتهي الصراع المسلح".

وقالت مفاوضة جيش التحرير الوطني ماريا كونسويلو تابياس إنه يتوجب على اللجنة "التغلب على العنف السياسي والهيكلي وبناء ديمقراطية جديدة".

ودعا ممثل مؤتمر الأساقفة الكولومبي، هيكتور فابيو هيناو، ممثلي كلا المعسكرين إلى إظهار الشجاعة من أجل السلام.

وقال:"لا نريد أن نعيش كأعداء أو خصوم، ولكن كأخوة يسلكون طريق السلام معا".

وعانت كولومبيا من حرب أهلية استمرت 52 عاما بين المتمردين اليساريين، والقوات شبه العسكرية اليمينية والجيش الكولومبي، خلفت 220 ألف قتيل وملايين النازحين.

وتحسن الوضع الأمني في كولومبيا بعد اتفاق السلام لعام 2016 بين الحكومة و "فارك" ، أكبر جماعة متمردة يسارية في البلاد. لكن أجزاء من البلاد لا تزال تحت سيطرة الجماعات المتمردة الأخرى أو المنظمات الإجرامية.