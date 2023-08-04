تايوان: ألف أسرة بدون كهرباء بسبب إعصار خانون

مازالت أكثر من ألف أسرة بمختلف أنحاء تايوان ، بدون كهرباء، بسبب إعصار "خانون"، حتى صباح اليوم الجمعة، على الرغم من جهود شركة تايوان للطاقة "تايبور" لاستعادة التيار الكهربائي.

وأضافت الشركة الحكومية أن الإعصار ترك 35 ألف و48 أسرة، بدون كهرباء، في وقت ما، لكن بينما تم استعادة الكهرباء لمعظم هؤلاء الأسر، إلا أن 1089 منها، معظمها في تايبيه الجديدة وتايبيه، مازالت بدون كهرباء، حسب وكالة الأنباء التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وتابعت الشركة أن فنييها مازالوا يعملون على استعادة الكهرباء لتلك المنازل.

ورفع مكتب الأرصاد الجوية المركزي تحذيره البري للإعصار، في الساعة الخامسة والنصف صباحا، لكن لا يزال يصدر إنذارات بشأن سقوط أمطار غزيرة في 13 مدينة ومقاطعة في تايوان، بسبب التأثير المستمر لمحيط العاصفة على الطقس في تايوان.

وتم تحديد مركز العاصفة على بعد حوالي 340 كيلومترا شمال شرق كيلونج، حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا وتتحرك بعيدا عن تايوان في الاتجاه الشرقي والشمال الشرقي، بسرعة عشرة كيلومترات في الساعة.

كان شخصان على الأقل قد لقيا حتفهما وأصيب العشرات في مقاطعة أوكيناوا اليابانية بسبب الإعصار خانون، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة اليابانية عن خدمات الطوارئ المحلية أمس الخميس .