الكومي: الزمالك خرج من الباب الكبير في البطولة العربية

يرى الإعلامي إيهاب الكومي، أن الزمالك ودع البطولة العربية من الباب الكبير مرفوع الرأس بالتعادل أمام النصر السعودي بهدف لمثله.

قال إيهاب الكومي في برنامج "ملعب البلد" عبر قناة "صدى البلد":" شكرا نجوم ولاعبي نادي الزمالك، رغم وداع الزمالك للبطولة العربية، إلا أن الزمالك خرج من الباب الكبير مرفوع الرأس".

أضاف:" الزمالك يواجه فريق يضم أفضل نجوم العالم، كريستيانو رونالدو، لكن الفارس الأبيض لديه الفهد الأسمر الجميل شيكابالا".

أشار:" جماهير الزمالك التي تواجدت في الاستاد كانت فخورة وسعيدة بفرقتها، استطاعوا السيطرة على المباراة، وكان النصر خارج المباراة حتى الدقيقة 87".

أوضح:" لاعب واحد من النصر بالقيمة التسويقية بفريق الزمالك كله، الفارس الأبيض قدم مباراة كبيرة جدًا، تبادل التيشرتات بين شيكابالا ورونالدو لقطة كبيرة جدًا، الدون هو من طلب قميص الفهد الأسمر".

أكمل:" أوسوريو بدأ المباراة كما ينبغي أن يبدأ، لكن التغييرات التي حصلت في الشوط الثاني، بسحب رؤوس الحربة، وزيزو رأس حربة لا يجوز إخراجه من الملعب، عندي ناصر منسي بره، في العرضيات يشتغل بشكل رائع".

أتم:" الزمالك كان عنده إصرار وعزيمة، خط الدفاع وفتوح وشيكا وزيزو كانوا رايقين".