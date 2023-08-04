بريطانيا لن تنظم فعالية عامة في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

قال متحدث باسم قصر بكنجهام إن الملك البريطاني تشارلز لن ينظم فعالية عامة ذات طابع رسمي أو يستضيف تجمعا خاصا للأسرة المالكة في الذكرى الأولى لوفاة والدته الملكة إليزابيث.



وتولى تشارلز (74 عاما) العرش في الثامن من سبتمبر الماضي بعد وفاة والدته.



وتوفيت الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، وتسببت وفاتها في حالة من الحزن في أنحاء العالم وإعلان فترة حداد لمدة عشرة أيام وإقامة جنازة رسمية شارك بها آلاف البريطانيين الذين اصطفوا في شوارع وسط لندن لوداعها.



وقال المتحدث إن الملك وزوجته الملكة كاميلا سيمضيان الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث في جو من الهدوء والخصوصية، وفقاً لوكالة "رويترز".



وبذلك يكون تشارلز قد سار على خطى والدته التي اعتادت أن تمضي ذكرى وفاة والدها بالطريقة نفسها.