تحدث البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان 2023».

ومن المقرر أن يواجه الهلال السعودي نظيره اتحاد جدة مساء غدًا السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف، في ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

وقال نونو سانتو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: «سنلعب أمام خصم رائع، البطولة تزداد قوة مع كل مرحلة، نستعد بشكل جيد، وسنخوض مراناً أخيراً مساء اليوم، لمنح اللاعبين كافة المعلومات الخاصة بالهلال ولاعبيه».

وأضاف: «المباراة ستكون حماسية وجماهيرية لأنصار الاتحاد، وأشكرهم على الدعم المستمر لنا».

وتابع: «لم نحسم مشاركة كانتي في المباراة حتى الآن، طبيعي أن يعاني الفريق من إجهاد وإصابات بعد العودة إلى المباريات، هدفنا دائماً الحصول على أعلى أداء من جميع اللاعبين بأسرع طريقة ممكنة».

وأتم: «لا يمكن لأحد أن يتوقع النتيجة، علينا فقط الاستعداد بشكل جيد وخوض المباراة بحماس وتقديم أفضل ما لدينا».