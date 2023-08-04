الصين ترفع الرسوم الجمركية عن الشعير الأسترالي في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين

تعتزم الصين رفع الرسوم الجمركية عن الشعير الأسترالي اعتبارا من غد السبت، الخامس من أغسطس، في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أنه لم يعد من الضروري استمرار فرض رسوم إغراق ومكافحة دعم على الشعير الأسترالي بعد متغيرات طرأت على الأسواق الصينية.

وكانت بكين فرضت رسوما بأكثر من 80% على الشعيرالأسترالي في مايو 2020، واتهمت المصدرين بإغراق الأسواق الصينية. وجاءت هذه الخطوة في ظل تردي العلاقات بين البلدين بعد أن دعا رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك سكوت موريسون إلى إجراء تحقيق دولي بشأن أصول فيروس كوفيد 19.

وفرضت بكين أيضا قيودا على استيراد بعض السلع الاسترالية مثل الخمور. وذكرت بلومبرج أنه منذ انتخاب حكومة عمالية تنتمي لتيار يسار الوسط في أستراليا في مايو 2022، استؤنفت الاتصالات بين كانبيرا وبكين، وتحسنت العلاقات بين البلدين بشكل ملموس.

وقالت الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة إنها تتوقع إجراء مماثلا برفع الرسوم الجمركية الصينية عن الخمور الاسترالية، وأضافت في بيان، أوردته بلومبرج: "وفي الوقت نفسه، نواصل متابعة النزاع الخاص بالخمور الأسترالية أمام منظمة التجارة العالمية، ونثق في التوصل إلى نتيجة إيجابية".