تموين مطروح: ضبط 35 مخالفة في حملة تفتيشية على أسواق الضبعة ومرسى مطروح

قالت مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط 35 مخالفة متنوعة، في حملة تفتيشية على أسواق ومخابز مدينتي مرسى مطروح والضبعة.

وأوضحت تموين مطروح، أن المخالفات التي تم ضبطها جاءت عبارة تجميع 7 أسطوانات منزلية بغرض الإتجار في السوق السوداء، وعمل مبيعات وهمية على نظام الخبز البلدي بعدد 7270 رغيفا، وإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، وعدم حمل شهادة الصحية للمتعاملين في المواد الغذائية، بالإضافة إلى مخالفات عدم الإعلان عن البضائع المعروضة ببعض المحلات.



وأكدت أنه تم تحرير محاضر للمخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة.