باندا حمراء مهددة بالانقراض في حديقة حيوان بألمانيا تلد شبلين صغيرين

أعلنت حديقة حيوان "كارلسروه" في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن باندا حمراء، مهددة بالانقراض، في حديقة الحيوان ولدت شبلين صغيرين.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شبلي الباندا الحمراء، وهما ذكر وأنثى، تم إخراجهما من عرينهما لإجراء أول فحص عليهما، لدى طبيب بيطري. وولدت الباندا الشبلين يوم 25 يونيو، وهي المرة الأولى التي تلد فيها باندا حمراء في حديقة الحيوان.

وتدعى الباندا الحمراء الأم، أكوتي والأب، تيراي.

وتعتبر الباندا الحمراء مهددة بالإنقراض بشكل خطير.

ووفقا لمجموعة الحفاظ على الحياة البرية "دبليو.دبليو.إف"، تشير التقديرات إلى أن عدد الباندا الحمراء الباقية في العالم يبلغ أقل من عشرة آلاف .

وتعيش تلك الأنواع في نيبال والهند وبوتان وميانمار. ويمكن أن يبلغ طول الباندا الحمراء، أكثر من متر واحد من الرأس حتى الذيل. وتتغذى بشكل أساسي على الأوراق والفواكه غير الناضجة.