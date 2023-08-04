 الأمم المتحدة: تجويع الناس حتى الموت يجب اعتباره خطا أحمر للسلم والأمن الدوليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: تجويع الناس حتى الموت يجب اعتباره خطا أحمر للسلم والأمن الدوليين


نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 7:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 7:03 ص
قالت منسق الأمم المتحدة لمنع المجاعة والاستجابة لها رينا جيلاني، الخميس إن التهديد بالمجاعة مع تجويع الناس ببطء حتى الموت، يجب اعتباره خطا أحمر للسلم والأمن الدوليين، محذرة من أن الجماعات المتحاربة تستخدم الجوع عمدا كأسلوب حرب.
 
ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن المنسقة الأممية قولها إنه على الصعيد العالمي، عانى أكثر من 250 مليون شخص من الجوع الحاد في عام 2022، وهو أعلى معدل في السنوات الأخيرة، حيث يواجه حوالي 376 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة في سبعة بلدان - جميعهم متأثرون بالنزاع المسلح أو مستويات العنف الشديدة وإن 35 مليون شخص آخرين على حافة الهاوية.
 

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