حزب البديل الألماني يطالب بتوقف الاستخبارات الألمانية عن انتقاده

حصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، على وعد من وكالة الاستخبارات الداخلية في البلاد بعدم توجيه المزيد من الانتقادات للحزب خلال مؤتمره في نهاية هذا الأسبوع.

وجاء الاتفاق بعد أن قال رئيس جهاز الاستخبارات، توماس هالدنوانج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن "العديد من مرشحي الحزب في الانتخابات، تحدثوا عن نظريات مؤامرة يمينية متطرفة، مثل ما يسمى بـ "نظرية الاستبدال العظيم" خلال مؤتمر حزب البديل من أجل ألمانيا لاختيار المرشحين لانتخابات الاتحاد الأوروبي".

وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة ارتفاع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا؛ ما أثار القلق بين الساسة الرئيسيين والعديد من الألمان بشأن تحول محتمل نحو اليمين المتطرف.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، فإن غالبية الألمان لا يزالون يعارضون الحزب، حيث قال 58% إنهم ضد مشاركة حزب البديل من أجل ألمانيا في أي حكومة ائتلافية.

يشار إلى أن الاستبدال العظيم هو فرضية دفعت بها نظرية مؤامرة القوميين ذوي البشرة البيضاء التي تشير إلى أنه سيتم "استبدال" ذوي البشرة البيضاء بمهاجرين من غير ذوي البشرة البيضاء.

وسرعان ما رفع حزب البديل من أجل ألمانيا دعوى قضائية ضد هالدنوانج وطالب بإصدار أمر قضائي طارئ.

وقال متحدث باسم المحكمة إن وكالة المخابرات توافق على الامتناع مؤقتا عن توجيه المزيد من الانتقادات مع استمرار القضية.