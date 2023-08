ديمبلي يخضع لفحوصات طبية لإتمام انتقاله لـ سان جيرمان

يخضع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، لفحوصات طبية، اليوم الجمعة، لإتمام انتقاله لباريس سان جيرمان، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" يخضع عثمان ديمبلي لفحوصات طبية كلاعب جديد في باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، حيث أنه موجود بالفعل في باريس منذ يوم الخميس".

أضاف رومانو:" من المقرر أن يوقع ديمبلي على عقد مدته خمس سنوات، وفي انتظار اكتمال هذه الخطوة".

أتم رومانو:" لا يزال باريس سان جيرمان يعمل على التفاصيل النهائية لصفقة جونزالو راموس، المتوقع إتمامها اليوم".

Medical tests today for Ousmane Dembélé as new PSG player. He's already in Paris since Thursday, set to sign five year deal - move set to be completed 🔴🔵



PSG are still working on final details of Gonçalo Ramos deal, expected to be done today. pic.twitter.com/QsMtHxyM9N