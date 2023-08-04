السلوفاكية شميدلوفا تشق طريقها إلى دور الثمانية ببطولة براغ للتنس

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حجزت السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا مقعدها في دور الثمانية من بطولة براغ المفتوحة للتنس، بفوزها على الصينية أتشيو وانج مساء الخميس في الدور الثاني.

ونجحت اللاعبة السلوفاكية في تحويل خسارتها في المجموعة الأولى إلى فوز مستحق بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4 /6 و6 /2 و7 /6.

وتلتقي شميدلوفا المصنفة 82 على العالم في دور الثمانية مع التشيكية ليندا نوسكوفا التي تغلبت على الهندية انكيتا راينا 1 /6 و7 /5 و6 /1.

وتغلبت التشيكية تيريزا مرتنكوفا على الصينية تشين يوان يو 1 /6 و6 /2 و6 /2 ،والفرنسية أليز كورنيه على الاستونية كايا كانيبي 7 /6 و5 /7 و6 /4.