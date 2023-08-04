الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل أزمة القوى العاملة في مجال الأشعة ببريطانيا

قال خبراء إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد جهاز الصحة الوطني البريطاني في التغلب على "أزمة القوة العاملة" في مجال الأشعة، رغم أن بناء الثقة في التكنولوجيا خطوة مهمة في أن تصبح جزءا طبيعيا من خدمة صحية حديثة.

ويأتي ذلك بعدما وجدت دراسة تجريبية أجريت في سوراي أن الذكاء الاصطناعي كان له الفضل في تصنيف إشاعات الصدر العادية بدقة بلغت نسبتها 99.7%، مما يظهر احتمالية تسريع تشخيص السرطان.

وطورت شركة التكنولوجيا "كيور ايه أي" منصاتها لتفسير الأشعة السينية والأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية لتوفير وقت الأطباء.

وقال نائب الرئيس للإدارة التجارية، ورئيس الإدارة التجارية بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دارين ستيفينز لوكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) "لا يمكننا توظيف وإدماج أخصائيي الأشعة والأطباء بنفس المستوى الذي نريده للوفاء بالطلب".

وتقوم مؤسسة فريملي التابعة لجهاز الصحة الوطني البريطاني بتجربة منصة "كيه إكس آر" التابعة لشركة "كيور آيه أي"، للتأكيد على فائدة الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتفرقة بين أشعة الصدر العادية وغير العادية.

واستخدمت المؤسسة 576 أشعة سينية على الصدر فيما تمكنت منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لكيور من تحديد الأشعة العادية بدقة بلغت 99.7%.

وقال الباحثون إن استخدام المنصة يمكن أن يوفر ما يصل إلى ساعتين يوميا، على الاستشاريين، عبر السماح بنقل صور الأشعة لأخصائيي الأشعة لقراءتها.