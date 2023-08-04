عبدالملك: تغييرات أوسوريو خذلته أمام النصر السعودي

يرى أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن التغييرات التي دفع بها خوان أوسوريو مدرب الزمالك أمام النصر السعودي، خذلت المدرب خلال اللقاء، مشيرا إلى أن قرار سحب سيف الجزيري من المباراة كان مبكرًا وهو الأفضل في الهجوم، لكن المدرب حاول إغلاق وسط الملعب أمام فريق قوي بحجم النصر.

وقال عبدالملك في تصريحات تليفزيونية: "أوسوريو تعجل في استبدال سيف الدين الجزيري، لكنه كان جيدا في الشوط الأول، وكان عليه أن يكمل بنفس المستوى، لكن تغير الشوط الثاني وأجرى عدة تغييرات ساهمت في فقدان فرصة الصعود".

وأضاف: "الزمالك في حاجة للاعب وسط بكواليتي مختلف عن العناصر المتواجدة حاليا، ومحمود حمادة من العناصر الجيدة، لكن الفريق في حاجة لضم لاعب مثل إمام عاشور".

وواصل: "كريستيانو رونالدو لاعب قوي وظاهرة مختلفة في كرة القدم بسبب الأهداف التي يسجلها برأسه".

وأتم: "حتى لو الزمالك لم يضم صفقات قوية، فسوف يظل منافسا في الموسم المقبل، والزمالك سوف يستفيد من المبلغ في أي وقت سيقوم كهربا بدفعه".