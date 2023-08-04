أوملين قائدا جديدا لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ

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اختير جوناس أوملين ليكون القائد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، على الرغم من انضمامه للفريق في يناير الماضي من مونبيلييه الفرنسي.

وبعد رحيل قائد الفريق لارس ستيندل، لفريق كارلسروه المنافس بدوري الدرجة الثانية، أصبح المنصب شاغرا، واعتقدت العديد من الجماهير أن لاعب خط الوسط فلوريان نيوهاوس سيكون هو القائد الجديد.

والآن أصبح نيوهاوس هو نائب القائد بجانب جوليان فيجل، الذي انضم للنادي بشكل نهائي في يوليو الماضي.

وشرح جيراردو سيواني، المدير الفني الجديد للفريق، سبب حصول مواطنه السويسري أوملين - 29 عاما - على الشارة.

وقال في بيان :" من المهم أن يكون لدينا هؤلاء اللاعبون المهمون الذي يريدون ويمكنهم تحمل المسؤولية من أجل الفريق والنادي".

فيما قال أوملين :"إنه شرف كبير لي أن أحصل على شارة القيادة".

ويبدأ مونشنجلادباخ مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة توس بيرزنبروك يوم 11 أغسطس قبل أن يبدأ مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة أوجسبورج يوم 19 من ذات الشهر.