كابول ترد بقوة على بيان إسلام آباد حول الحق في مهاجمة الإرهابيين بأفغانستان

رفضت الإدارة المؤقتة لحركة طالبان الأفغانية تصريحا حديثا لوزير خارجية باكستان، بيلاوال بوتو-زرداري، بأن بلاده تحتفظ بالحق في مهاجمة الإرهابيين داخل أفغانستان، دفاعا عن النفس أمس الخميس.



وحثت إدارة طالبان الأفغانية إسلام آباد على نقل مخاوفها إلى كابول، بدلا من إطلاق "مزاعم غير ضرورية" في وسائل الإعلام.



وردا على بيان سابق لوزير خارجية باكستان، قال كبير المتحدثين باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد أن مثل تلك المزاعم، فيما يتعلق بوجود جماعات إرهابية، مثل حركة طالبان الباكستانية "لا تصب في مصلحة الدولتين والشعبين".



وقال مجاهد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "نرفض مزاعم المسئولين الباكستانيين بشأن الوضع الأمني في أفغانستان ونصفها بأنها لا أساس لها. لا تسمح الإمارة الإسلامية لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضد دولة أخرى".



وأضاف "إذا كان هناك أي قلق، يتعين مشاركته مع مسئولين من الإمارة الإسلامية، وجها لوجه، بدلا من إصدار مزاعم غير ضرورية، في الإعلام وإرباك عقول المواطنين. مثل هذه المزاعم ليست في صالح الدولتين والشعبين".



وكانت باكستان قد اتهمت مرارا كابول بعدم اتخاذ إجراء حاسم ضد مخابئ حركة طالبان الباكستانية، في البلاد. وفي الوقت نفسه، رفض حكام طالبان في أفغانستان جميع المزاعم وطالبوا المسئولين الباكستانيين بإجراء حوار مع الحركة.