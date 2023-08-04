شرطة ستوكهولم تحظر الاحتجاجات ضد مهرجان إريتري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حظرت الشرطة السويدية المظاهرات ضد مهرجان إريتري في ستوكهولم بعدما أصيب أكثر من 50 شخصا جراء أعمال شغب عنيفة وتم القبض على أكثر من 100 شخص.