شرطة ستوكهولم تحظر الاحتجاجات ضد مهرجان إريتري

حظرت الشرطة السويدية المظاهرات ضد مهرجان إريتري في ستوكهولم بعدما أصيب أكثر من 50 شخصا جراء أعمال شغب عنيفة وتم القبض على أكثر من 100 شخص.
وتم إلغاء تصريح التجمهر العام، الذي كان ساريا حتى غد السبت في البداية، بعد الأحداث التي شهدها أمس الخميس، حسبما أعلنت شرطة مدينة ستوكهولم اليوم الجمعة، إلا أن المهرجان الإريتري سيظل مسموحا باستمراره.
وذكرت وسائل إعلام سويدية أن نحو ألف من المتظاهرين المعارضين للمهرجان تجمعوا عند الموقع وألقوا حجارة على رجال الشرطة. وأظهرت تسجيلات حريقا على الأقل في موقع المهرجان وسيارات مدمرة ورجالا مسلحين بالعصي. وأصيب 55 شخصا من بينهم ثلاثة رجال شرطة، وفقا للسلطات.
وأشارت سلطات منطقة ستوكهولم إلى نقل 14 شخصا تعرضوا لإصابات خطرة إلى المستشفى واستمرار تلقيهم العلاج حتى بعد ظهر اليوم.
واحتجزت الشرطة شخصا بسبب تورطه في حريق عمد، وحوالي 140 شخصا بسبب الإخلال بالنظام العام.
ويتعرض المهرجان لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب ارتباطه بالنظام الإريتري الذي يوصف بأنه قمعي.
وتحدث شهود عيان وصحفيون في الموقع عن مشاهد واشتباكات فوضوية.
ويقام المهرجان منذ سنوات في حديقة بشمال العاصمة السويدية. وبحسب الشرطة، فهو يشمل لقاءات مع ندوات ومناظرات ومسابقات غنائية ومعرض، من بين أمور أخرى.
كانت أعمال شغب مماثلة قد اندلعت في مهرجان قبل ثلاثة أسابيع ونصف في هيسن في المانيا.
ودخل معارضو المهرجان الإريتري هناك في اشتباكات عنيفة مع الشرطة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 26 من رجال الشرطة. ويعتبر المجلس المركزي للإريتريين في ألمانيا، هو المنظم للحدث، ولديه علاقات وثيقة مع الحكومة الإريترية.
وتقع إريتريا ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة ، في شمال شرق أفريقيا على البحر الأحمر وهي معزولة دوليا إلى حد كبير، ومنذ حصولها على الاستقلال عن إثيوبيا قبل 30 عاما، يحكمها الرئيس أسياس أفورقي من خلال ديكتاتورية الحزب الواحد.