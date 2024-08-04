أوكرانيا تقول إنها أغرقت غواصة روسية في سيفاستوبول

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قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إنه أغرق غواصة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في هجوم على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

كما ألحق الهجوم أضرارا بنظام للدفاع الجوي الروسي (إس 400)، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.



وأضافت أن "الغواصة غرقت على الفور"، ولم يصدر تعليق فوري من موسكو على هذه المزاعم.

وتم تدشين الغواصة "روستوف أون دون" التي تعمل بالديزل في عام 2014 ويمكنها إطلاق صواريخ كروز للهجوم البري.

وألحقت أوكرانيا أضرارا بأسطول البحر الأسود الروسي بشدة مع هجمات متكررة على موانئ القرم المحتلة في الأشهر الأخيرة مما أجبر السفن المتبقية على الانسحاب إلى موانئ أخرى أبعد في البحر الأسود.