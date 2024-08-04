• فعالية للأطفال للتعريف بالقضية الفلسطينية بالرسم والصلصال

• معرض صور للشهداء وإيقاد الشموع ودفتر عزاء

• فيلم تسجيلى عن فلسطين والقدس.. وفيلم قصير عن الأسرى وكلمات للحضور

تنظم نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الصحفيين الفلسطينيين غدًا الإثنين فى الدور الرابع بمقر النقابة وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسرى.

تبدأ فعاليات اليوم التضامنى فى تمام الساعة 11 صباحًا بفعالية للأطفال تنظمها لجنة المرأة بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية، لتوعية الأطفال بالقضية الفلسطينية يتخللها عرض فيلم تسجيلى عن فلسطين والقدس، وأهم المواقع الدينية والأثرية، ثم فقرة ألعاب، ورسم وصلصال للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة.

وفى تمام الساعة الخامسة مساءً سيتم افتتاح معرض لصور شهداء الصحافة الفلسطينية، وقراءة الفاتحة لهم، وإيقاد الشموع أمام صور الشهداء، وتسجيل كلمات العزاء فى دفتر عزاء شهداء الصحافة الفلسطينية.

وتبدأ الندوة فى السادسة مساءً بعرض فيلم قصير عن أوضاع الأسرى فى سجون الاحتلال، إضافة إلى كلمات نقابة الصحفيين، وكلمة فايق جرادة رئيس لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى مصر، وكلمة الكاتب الصحفى والإعلامى حسين عبد الغنى.

يقدم فعاليات اليوم الكاتب الصحفى والشاعر الفلسطينى ناصر عطا الله، والدعوة عامة.