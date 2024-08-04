صاروخ لبناني يصيب مصنعا في كريات شمونة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن «مصنعًا في كريات شمونة في الجليل الأعلى تعرّض لإصابة مباشرة بصاروخ أطلق من جنوب لبنان».

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى سقوط صاروخين في كريات شمونة وتضرر مصنع، دون الإشارة إلى الخسائر البشرية.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن صواريخ أطلقت من قطاع غزة استهدفت للمرة الأولى منذ 7 أشهر مستوطنة «غان يفنه» شرقي مدينة أسدود.

ودوّت صفارات الإنذارات في المنطقة فيما أمرت بلدية أسدود بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة.

وقالت الهيئة إن 5 صواريخ أطلقت من جنوب قطاع غزة، وتحديداً مدينة خان يونس، سقطت اليوم في مستوطنة «غان يفنه»، القريبة من قاعدة «بالماخيم» الجوية.

وكشفت بعض التقارير بأن أحد الصواريخ سقط على الطريق الرئيس رقم 4 وأدى إلى اندلاع حريق، بعد فشل نظام القبة الحديدية الدفاعي في اعتراض الصواريخ.