تم العثور على طفل صغير نائما على "كومة من الغسيل"، بعد اختفائه في بلدة جيلزنكيرشن بغرب ألمانيا، مساء أمس السبت، ما أدى إلى إطلاق الشرطة لعملية بحث واسعة النطاق.

وكان عشرات الأشخاص وعمال الإنقاذ، قد شاركوا في البحث عن الطفل، 3 أعوام.

وبحسب الشرطة، فإن المكان الذي تم العثور على الطفل فيه بعد ساعتين من اختفائه، لم يكن بعيدا على الإطلاق عن المنزل، حيث قال متحدث باسم الشرطة ردا على استفسار وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد كان الطفل نائما على كومة من الغسيل في خزانة بالمنزل".

وكان أبو الطفل اتصل بالشرطة وقال إن ابنه اختفى من الحديقة - على ما يبدو – دون أن يلاحظه أحد. ثم بدأ رجال الشرطة والإطفاء والعديد من الجيران على الفور، البحث عن الطفل في محيط المنزل.

كما تم الاستعانة بكلب بوليسي وطائرات بدون طيار أثناء البحث.



