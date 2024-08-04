 بعد عملية بحث مكثقة شملت مسيرات... العثور على طفل مفقود نائما على كومة غسيل داخل المنزل بألمانيا - بوابة الشروق
الأحد 4 أغسطس 2024 4:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بعد عملية بحث مكثقة شملت مسيرات... العثور على طفل مفقود نائما على كومة غسيل داخل المنزل بألمانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 3:41 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 3:41 م

تم العثور على طفل صغير نائما على "كومة من الغسيل"، بعد اختفائه في بلدة جيلزنكيرشن بغرب ألمانيا، مساء أمس السبت، ما أدى إلى إطلاق الشرطة لعملية بحث واسعة النطاق.

وكان عشرات الأشخاص وعمال الإنقاذ، قد شاركوا في البحث عن الطفل، 3 أعوام.

وبحسب الشرطة، فإن المكان الذي تم العثور على الطفل فيه بعد ساعتين من اختفائه، لم يكن بعيدا على الإطلاق عن المنزل، حيث قال متحدث باسم الشرطة ردا على استفسار وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد كان الطفل نائما على كومة من الغسيل في خزانة بالمنزل".

وكان أبو الطفل اتصل بالشرطة وقال إن ابنه اختفى من الحديقة - على ما يبدو – دون أن يلاحظه أحد. ثم بدأ رجال الشرطة والإطفاء والعديد من الجيران على الفور، البحث عن الطفل في محيط المنزل.

كما تم الاستعانة بكلب بوليسي وطائرات بدون طيار أثناء البحث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك