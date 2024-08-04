اليابان تسجل انخفاضا في صادرات المواد الغذائية في النصف الأول من العام لأول مرة منذ 4 سنوات

أفادت إحصاءات صادرة عن وزارة الزراعة اليابانية بأن صادرات اليابان من المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والثروة السمكية وغيرها من المواد الغذائية انخفضت في الفترة من يناير إلى يونيو 2024 بنسبة 8ر1٪ مقارنة بالعام السابق إلى 3ر701 مليار ين، وهو ما يمثل أول انخفاض لها منذ أربع سنوات.

وكان إجمالي صادرات النصف الأول من العام على أساس سنوي عام 2020 قد انخفض عندما عاني الاقتصاد العالمي من حالةاضطراب بسبب جائحة كوفيد-19، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان تايمز.

وعكست الاحصاءات الأخيرة، التي صدرت أمس الأول الجمعة، حظرا فرضته الصين على استيراد منتجات الأسماك اليابانية منذ الصيف الماضي نتيجة لتصريف المياه المعالجة التي تحتوى على التريتيوم من محطة الطاقة النووية رقم 1 في فوكوشيما التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة.