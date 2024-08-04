الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يركز في قصفه على المدنيين ومراكز الإيواء بغزة

قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إنّ القصف الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يركز على المدنيين ومراكز الإيواء.

وأضاف بصل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد: «سياسة القتل مستمرة حتى اللحظة، وعمليات استهداف مراكز الإيواء والآمنين والمستشفيات والنازحين والمنازل مازالت قائمة حتى اللحظة بمنهجية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل كل مقومات الحياة».

واستطرد: «فجر هذا اليوم، كان هناك استهداف لخيمة من خيم النازحين بمستشفى شهداء الأقصى وقتلت أسرة كاملة، الأب والأم والأطفال، كما استهدف الاحتلال مجموعة فلسطينيين في منطقة الشجاعية».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ303 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و118 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 39 ألفًا و583 شهيدًا و91 ألفًا و398 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.