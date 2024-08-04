وزير الصحة الفلسطيني: نحن على شفا كارثة وبائية في غزة

حذر وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، من تداعيات الوضع الصحي الخطير في قطاع غزة، قائلًا: «نحن على شفا كارثة وبائية بالإضافة للكارثة البيئية والإنسانية».

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن «80% من مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة»، منوهًا أنها تعمل بالحد الأدنى الآن.

وأشار إلى أن «القطاع الطبي يعمل بحده الأدنى؛ بسبب النزوح القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ونقص الإمكانيات، وانقطاع الكهرباء والوقود، وانعدام المياه الآمنة، وتراكم النفايات الصلبة وانتشار الأوبئة».

ونوه أن «القطاع الصحي في غزة لن يستطيع التعافي في الفترة القليلة المقبلة»، محذرًا من أن «القطاع على شفا كارثة وبائية بالإضافة للكارثة البيئية والإنسانية نتيجة تفشي الأمراض».

وأضاف: «هناك 100 ألف حالة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي، كما أن التفشي الكبير للأمراض التنفسية والجلدية يسبب مآس ومعاناة للمواطنين».