أوقاف دمياط تنظم ثاني فعاليات محاضرات الأئمة ضمن مبادرة حياة كريمة

نظّمت مديرية الأوقاف بدمياط ثاني فعاليات محاضرات الأئمة لجلسات الدوار، ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مرحلتها الثانية لتنمية الأسرة المصرية.

تم تنفيذ 8 جلسات بالتوازي في قرى الشيخ درغام، السنانية، غيط النصارى، البستان، دقهلة، الكاشف، كفر المياسرة، وكفر تقي.

وأوضح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن المحاضرات تأتي في إطار الدور الدعوي والتثقيفي والتوعوي لوزارة الأوقاف المصرية، بالتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة.

وأضافت مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن الموضوعات يتم تناولها من خلال منظور طبي وديني بالتعاون مع مديرية الأوقاف بدمياط، حيث تم تدريب عدد من الأئمة في محافظة دمياط لتناول الموضوعات والرسائل التي تتضمنها "جلسات الدوار".

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى لاقت استحسانا كبيرا من الجميع، مشيرة إلى أن الشعب المصري متدين بالفطرة، مما استدعى الاستعانة بالقيادات الدينية لنشر التوعية بالقضايا المجتمعية التي تؤرق الكثير من الأسر في القرى، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبعناية الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.