 3000 سائح يزورون معبد الكرنك بالأقصر - بوابة الشروق
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3000 سائح يزورون معبد الكرنك بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 4:08 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 4:08 م

قال مصدر في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، إن المعبد شهد اليوم الأحد، إقبالا جيدا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المحافظة.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ 3 آلاف زائر اليوم، بينما تنوعت جنسياتهم ما بين "أمريكي، هولندي، ماليزي، جنوب إفريقي، صيني، فرنسي، إسباني، بلجيكي، ياباني، وهندي كوري، دنماركي وأسترالي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية أبرزها "السعودية، والعراق، والوافدين المصريين".

وأكد المصدر أن الإقبال على زيارة المعبد مقبول إلى حد ما الآن في ظل الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة في الأقصر خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن ساعة الذروة بالنسبة لزيارات المعبد تكون بعد حلول الساعة الثالثة عصرا أي بعد انخفاض درجات الحرارة بمقدار يتراوح من درجتين لـ 4 درجات.

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