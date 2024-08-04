أطباء بلا حدود تعلن مقتل 300 شخص وإصابة أكثر من 2000 في مدينة الفاشر السودانية

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية دارفور السودانية، الذي تدعمه المنظمة، تعرض لهجوم مؤخرًا.

وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن «الهجوم يعد العاشر على مستشفى في المدينة، منذ تصعيد القتال قبل أكثر من 80 يومًا في العاشر من مايو».

وأشارت إلى «مقتل ثلاثة مقدمي رعاية في الهجوم، وإصابة 25 شخصًا بجراح، من بينهم نازحون التجأوا إلى مسجد قريب قُصف أيضًا».

وأفادت بعلاج أكثر من 2170 جريحًا في المستشفيات التي تدعمها أطباء بلا حدود في الفاشر، ووفاة أكثر من 300 شخص متأثرين بجراحهم، منذ اشتداد القتال قبل قرابة 12 أسبوعًا.

ونوهت أن الإمدادات الطبية تنفد سريعًا، مع استمرار تدفق المزيد والمزيد من الجرحى إلى المستشفى السعودي واستمرار احتجاز قوات الدعم السريع لشاحنات أطباء بلا حدود في بلدة كبكابية، مما يزيد من الخطر الذي تتعرض له الأنشطة المنقذة للحياة.