ألمانيا: حركة «جدات ضد اليمين» تدعو الأحزاب الديمقراطية إلى إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية

دعت حركة "جدات ضد اليمين" الألمانية الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا إلى العمل بشكل مكثف على تطوير حلول ورؤى للمشاكل والأزمات المجتمعية.

وفي ختام مؤتمرها الاتحادي الأول في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا، قالت المجموعة إن المشكلات التي يتم تأجيلها والتي لا يتم حلها والتي يستغلها شعبويون لصالحهم، تشكل خطرا على الديمقراطية. وأضافت المجموعة أنه لا توجد حلول بسيطة لمجموعة متنوعة من المشاكل، لافتة إلى أن الحرية تعني أيضا المسؤولية.

ودعت مجموعة "جدات ضد اليمين" في بيانها الختامي إلى حماية الديمقراطية باعتبارها "الشكل الناجح الوحيد للتعايش"، وذكرت أنها يساورها القلق بشكل خاص بشأن الانتخابات البرلمانية الوشيكة في عدد من الولايات الألمانية شرق ألمانيا وكذلك بشأن أداء حزب البديل من أجل ألمانيا.

يشار إلى أنه في المؤتمر الذي عقد في إرفورت (عاصمة ولاية تورينجن شرقي ألمانيا)، تبادلت حوالي 300 جدة الخبرات وجمعن الأفكار لعملهن التطوعي. وبحسب الشرطة، شارك حوالي 800 شخص في مظاهرة من أجل حماية الديمقراطية في عاصمة ولاية تورينجن.

ويوجد في ألمانيا أكثر من 200 مجموعة تابعة لحركة "جدات ضد اليمين"؛ وتضم هذه المجموعات حوالي 30 ألف ناشطة.