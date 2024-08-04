مصدر أردني مسئول عن زيارة وزير الخارجية لطهران: لا رسائل من أو إلى إسرائيل

قال مصدر أردني مسئول، إن وزير خارجية المملكة أيمن الصفدي زار طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أنه لا توجد رسائل يتم نقلها سواء من أو إلى إسرائيل كما تردد في هذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أن رسالة الأردن سمعتها إسرائيل من عمَّان وهي وقف العدوان والجرائم التي تدفع لتوسع الحرب.

وكان مصدر إيراني قد نُسب إليه في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأردني سيزور طهران لنقل رسائل إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وارتفعت حدة التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم الأربعاء، بعد ساعات من غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري في حزب الله.

وتترقب إسرائيل تعرضها لهجوم واسع وكبير ردًا على العمليتين.