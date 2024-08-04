إصابة 5 أشخاص جراء 9 حوادث متتالية على طريق سريع بألمانيا

وقعت 9 حوادث متتالية شملت ما يقرب من 25 سيارة على طريق ايه4 السريع الرابط بين مدينتي دريسدن وارفورت والقريب من كمنيتس شرقي ألمانيا، وذلك على الأرجح بسبب عاصفة استمرت لفترة قصيرة.

وقالت الشرطة إن هذه الحوادث أسفرت حتى الآن عن وقوع إصابات لـ5 أشخاص بينهم اثنان في حالة خطيرة. وأوضحت الشرطة أنه تم نقل بعض هؤلاء المصابين إلى المستشفيات على متن مروحيات إنقاذ.

ووقعت الحوادث بعد الظهر في المنطقة التي تسبق مخرج بربرسدورف، وكلها في اتجاه مدينة كمنيتس.

وأضافت الشرطة أنه يُعْتَقَد أنه كانت هناك عاصفة استمرت لفترة قصيرة وقت وقوع الحوادث. وتم إغلاق الطريق السريع بالكامل في اتجاه كمنيتس منذ حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. وتابعت الشرطة أن إجراءات الإنقاذ والانتشال وما تلاها من تنظيف للطريق ستستمر حتى ساعات المساء.