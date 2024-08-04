صوامع الشرقية تستقبل 619 ألفا و122 طن قمح في موسم الحصاد

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام موسم توريد وحصاد القمح لعام 2024 إلى صوامع وشون المحافظة، حيث تم توريد 619 ألفا و122 طنا و718 كيلو قمح لـ58 موقعا تخزينيا مختلف بنطاق المحافظة حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن الاقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 58 موقعا تخزينيا منها 42 شونة مطورة حكومية، و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802 ألف و572 طنا بمختلف المراكز والمدن، تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز، والتي يتم تحصيلها من المزارعين عن طن القمح المحلي موسم 2024 المورد، شاملة ضريبة القيمة المضافة، بواقع 175 جنيها عن طن القمح المسوق والمخزن في الشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات عن طن القمح المسوق والمخزن في الصوامع.

وأضاف وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام في محافظة الشرقية بلغت 394 ألفا و146 فدانا.