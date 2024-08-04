القضاء الإيراني يعلن تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال إسماعيل هنية

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية لشئون القضاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية صادق رحيمي، تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية "إرنا"، اليوم الأحد، بأن رحيمي ذاكرا أن المدعي العام في البلاد أصدر أمرا في هذا الشأن، "بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية الاغتيال".

وقال رحيمي، في تصريح صحفي أمس السبت بمدينة قزوين، إن "الشهيد هنية كان ضيفا على بلادنا واستنادا لذلك فان الحق القانوني بالرد على هذا الاغتيال الجبان محفوظ للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال هنية، موضحا: "فيما يتعلق بهذه القضية، أصدر المدعي العام الإيراني أمرا بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية".

وأضاف مساعد رئيس السلطة القضائية: "هذه الجريمة قام بها الكيان الصهيوني وليس لدينا أدنى شك في ذلك، ولكن هل نفذ الكيان الصهيوني هذه الجريمة بشكل مباشر أو بواسطة عملاء وجواسيس فإن الموضوع قيد التحقيق والمتابعة".

جدير بالذكر أن إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تحمّلان إسرائيل مسئولية مقتل هنية، إلا أن إسرائيل لم تؤكد أو تنفي أي دور لها. ومنذ أن تمت عملية الاغتيال، تعهدت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك حزب الله، "بعقاب قاس" لإسرائيل.