ولايات ألمانية تفرض غرامات على أولياء أمور الطلاب المتغيبين في بداية العام الدراسي

تفرض عدة ولايات في ألمانيا غرامات على أولياء أمور طلاب المدارس الذين يتغيبون عن حضور حصصهم الدراسية في بداية العام الدراسي الجديد.

وباعتبار التغيب عن المدرسة دون إذن مخالفة نظامية، تفرض ولاية سكسونيا السفلى على سبيل المثال غرامة على أولياء الأمور تتراوح بين 500 و1000 يورو، بحسب وزارة التعليم في الولاية.

وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا تتراوح الغرامة بين 300 و1000 يورو، وتُفرض تلك الغرامة على الأبوين - كل على حدة - عن كل طفل متغيب من أطفالهم، بحسب بيانات الحكومة المحلية في دوسلدورف.

وتتراوح الغرامة بين 25 و250 يورو بالإضافة إلى رسوم إدارية بقيمة 50ر28 يورو في ولاية بريمن، بحسب وزارة التعليم هناك.

وفرضت ولاية راينلاند-بفالتس غرامة تصل إلى 1500 يورو على تكرار انتهاكات الإلزام المدرسي. وأوضحت وزارة الداخلية في الولاية أن الحد الأقصى للغرامة يُطبق "في حالات التغيب المتعنت عن المدرسة". علاوة على ذلك قد يتعرض الأطفال إلى ما يسمى بإجراءات تأديبية مدرسية، مثل التوبيخ الكتابي أو حتى الطرد من المدرسة.

وتعتبر الإجازة من المدرسة ممكنة بوجه عام إذا تم تقديم طلب مسبب بأسباب وجيهة ، كما هو الحال في راينلاند-بفالتس. ويُحال تقييم الأسباب إلى إدارة المدرسة، ويكون سبب الإجازة وجيه إذا كان يتعلق على سبيل المثال بحضور جنازة أحد أفراد الأسرة. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في الولاية: "لكن حجز رحلة تبدأ قبل العطلة الرسمية أو تنتهي بعدها عادة لا يكون سببا وجيها".