 مقتل 9 أطفال وإصابة 2 في انهيار جدار بولاية ماديا براديش الهندية - بوابة الشروق
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مقتل 9 أطفال وإصابة 2 في انهيار جدار بولاية ماديا براديش الهندية

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:55 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:55 م

قُتل تسعة من الفتية تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما وأصيب اثنان آخران بعد انهيار جدار منزل متهدم بسبب الأمطار في منطقة ساجار بولاية ماديا براديش الهندية اليوم اليوم الأحد، بحسب ما نقلته وكالة "برس تراست أوف إنديا" عن مسؤولين محليين.

وقع الحادث بين الساعة 0830 و0900 صباحا بالقرب من حرم معبد خلال برنامج ديني في قرية شاهبور في منطقة تتبع دائرة ريلي الانتخابية، وفقا للمسؤولين.

ويُعتبر هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين فى الولاية . فقد قتل أمس السبت أربعة أطفال وأصيبت امرأة وطفل بعد انهيار جدار مبنى مهجور عليهم أثناء عودتهم إلى المنزل من المدرسة في منطقة ريوا.

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