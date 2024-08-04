زيلينسكي: الجيش الأوكراني ينشر مقاتلات إف- 16

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز إف-16 أمريكية الصنع فى إطار عملياتها العسكرية.

وكتب زيلينسكي اليوم الأحد في منشور على (إكس): "أتمنى لقواتنا الجوية وجميع محاربينا أن يشعروا بفخر الأوكرانيين في طيراننا القتالي وأن يجلبوا لأوكرانيا النتائج القتالية التي ستجعل انتصارنا أقرب وسلامنا العادل لأوكرانيا".

كما شكر زيلينسكي حلفاء ومؤيدي أوكرانيا الذين ساعدوا في توريد طائرات (إف 16)، بما في ذلك الدنمارك وهولندا والولايات المتحدة.

وكانت أوكرانيا قد نشرت في السابق طائرات مقاتلة سوفيتية سابقة، على الرغم من أن نشر الطائرات كان محدودا بسبب القدرات الجوية الروسية الهائلة.

وتسعى قوات الدفاع الأوكرانية بشكل عاجل للحصول على المساعدة لصد الغارات الجوية والهجمات الروسية المتكررة التي تستهدف المدن والبنية التحتية الأوكرانية بشكل روتيني.

وفي منشوره اليوم، أكد الرئيس الأوكراني أن البلاد تعمل منذ فترة طويلة مع المؤيدين الأجانب "لإغلاق السماء الأوكرانية أمام الصواريخ والطائرات الروسية".